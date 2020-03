Lazio-Lulic, prima il recupero dall'infortunio poi la firma sul rinnovo fino al 2021

vedi letture

Fra infermeria e stanze societarie in casa Lazio Senad Lulic è il nome del momento. Mentre il laterale sta cercando di recuperare nel modo più veloce possibile dal problema alla caviglia, il club biancoceleste sta portando avanti la trattativa per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per un nuovo accordo annuale fra il bosniaco e la società del presidente Lotito sembra mancare solo la firma.