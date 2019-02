Lazio, Lulic: "Se continuiamo così andremo molto lontano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo di misura sull'Empoli, il capitano della Lazio Senad Lulic ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo la vittoria. Oggi vale tanto perché arrivavamo da tante partite ravvicinato. Ora ci prendiamo questi tre punti e sette giorni per preparare un'altra partita importantissima di giovedì prossimo".

C'era anche un po' di stanchezza mentale?

"Penso che in gare come quelle di oggi o come quella di Frosinone l'importante è il risultato. Con la Juve abbiamo fatto una grandissima partita ma abbiamo perso. Ci prendiamo questi tre punti".

Quanto è importante avere una rosa ampia?

"E' importante avere una rosa ampia perchè giochiamo su tre fronti, ci servono tutti. Se continuiamo così andremo molto lontano".