Lazio, Lulic: "Terzo posto impossibile, dobbiamo concentrarci sul quarto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Zeitung, l'esterno bosniaco della Lazio Senad Lulic parla così : "La chiave della partita è stata la serenità e il sacrificio. La Lazio non aveva nulla da perdere. Loro dovevano invece vincere per forza e questo gli si è ritorto contro. Terzo posto? Non credo ci siano possibilità, dobbiamo concentrarci sul quarto posto e sulla finale di coppa Italia".