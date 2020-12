Lazio, Lulic torna ad allenarsi: l'obiettivo è tornare in campo contro il Bayern in Champions

Secondo quanto riportato da Il Tempo domani il capitano della Lazio Senad Lulic tornerà ad allenarsi per iniziare l'ultima parte del recupero in vista del ritorno in campo. La speranza di Inzaghi è quello di riavere il giocatore pienamente recuperato per il doppio confronto in Champions League contro il Bayern Monaco.