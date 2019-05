Lazio, Lulic: "Tre punti importanti, ma non è stata un'ottima gara"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il capitano biancoceleste Senad Lulic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky, al termine di Cagliari-Lazio:

“È stato importantissimo portare i tre punti a casa, ma non abbiamo svolto un’ottima gara. Non è stata perfetta la prova di questa sere, ci sono margini di miglioramento e dobbiamo gestire meglio il vantaggio. Non dobbiamo rischiare di pareggiare. Dobbiamo crescere sulla fase di gestione quando riusciamo a portarci avanti nel corso di un match.

La prova di oggi non basterebbe mercoledì, per vincere la finale c’è bisogno di qualcosa di più. Ci prepareremo al meglio per vincere: l’Atalanta è reduce da una grande stagione, dovremo lavorare al massimo per sfidare i bergamaschi nel migliore dei modi.

Ci mancano solo tre partite e la stanchezza si sente, è normale. Ora mancano gli ultimi giorni e dovremo dare il massimo per concludere al meglio la stagione. I ragazzi che sono entrati in campo hanno dimostrato di essere pronti, questo testimonia che siamo pronti per la finale di Coppa Italia. Non serve carica ulteriore per la finale di TIM Cup, il fatto di giocare l’ultimo atto della competizione dev’essere uno stimolo per tutti”.