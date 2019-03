© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale biancoceleste Senad Lulic ha analizzato così il successo di questa sera contro l'Inter ai microfoni di Lazio Style Radio: "Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante. In questo momento serve continuare su questa strada, stiamo facendo bene e dobbiamo andare avanti così. Giocando in questo modo, tutti insieme e tutti uniti, possiamo arrivare molto lontano. Abbiamo cambiato qualcosa tatticamente rispetto all’andata, l’abbiamo preparata bene. Lavorando in questo modo arrivano risultati positivi. Nel secondo tempo abbiamo sofferto troppo, ma è comunque una cosa positiva perché sappiamo difendere con grinta. Non è semplice venire a San Siro e non prendere gol. Milinkovic? Speriamo segni anche mercoledì. SPAL? Partita difficile e diversa rispetto a quella di stasera. Dobbiamo rimanere calmi e non esagerare troppo con l’entusiasmo. Se non facciamo risultato con la SPAL, la vittoria di questa sera non serve a nulla. Servono tre punti nella prossima gara, dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi”.