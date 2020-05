Lazio maestra dei calci piazzati: nessuna squadra ha segnato di più

La pagina di statistiche 'Opta_paolo' ha utilizzato per definire la Lazio di quest'anno il termine 'varietà'. Un'espressione corretta, da intendere come moltitudine di possibilità. Sopratutto nella metà campo offensiva, dove la squadra di Inzaghi ha a disposizione tante armi diverse per colpire gli avversari. L'attacco della profondità con Immobile, l'utilizzo delle corsie esterne, il fraseggio con gli intermedi che si alzano vicino alle punte, la velocità di Correa e ancora altri modi per arrivare a gonfiare la rete. Tra questi ci sono anche i calci piazzati, che nessuno ha sfruttato meglio della Lazio nelle prime 26 giornate (chissà se verranno giocate altre) di campionato. Ben 20 sono stati i gol segnati dai biancocelesti, più di tutti: 11 gol su rigore, 7 da calcio d'angolo, 1 su punizione diretta e 1 su punizione indiretta. Numeri che se intersecati e uniti con quelli difensivi (quella guidata da Strakosha è la miglior difesa, 23 centri subiti) danno come diretta conseguenza un secondo posto più che meritato.