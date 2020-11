Lazio, mancato isolamento e contatti con la Asl. In attesa di Pulcini la Procura federale va avanti

vedi letture

Se da una parte la Procura di Avellino sta aspettando i risultati completi e dettagliati delle nuove analisi sui tamponi della Lazio ad Avellino (Strakosha positivo, Immobile e Leiva no), dall’altra la Procura federale porta avanti i propri lavori. Un fronte riguarda la credibilità degli esami effettuati dalla Lazio, l’altro le eventuali violazioni del protocollo soprattutto in termini di mancato isolamento e assenza di condivisione col la Asl della gestione dei casi di positività. Il primo dei due fronti è strettamente legato all’inchiesta e alle indagini della Procura di Avellino, mentre il secondo riguarda più direttamente la Procura federale che ha raccolto materiale e ora sta effettuando approfondimenti in merito (in tal senso, importante sarà la deposizione del responsabile medico della Lazio Ivo Pulcini, probabilmente domani).

Le domande ancora senza risposta sono diverse, soprattutto quelle riguardanti la tempestività e l’effettiva predisposizione di tutte le misure per l’isolamento del soggetto positivo e la conseguente quarantena per tutti i contatti stretti. C’è poi la questione comunicazioni con la Asl e della gestione dei casi positivi o sospetti tali. Questo il punto fatto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.