Lazio, Manzini: "È una grande soddisfazione per la società"

© foto di Valeria Bittarelli

Al termine di Juventus-Lazio, il Team Manager biancoceleste Maurizio Manzini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Questa vittoria è una grande soddisfazione per la squadra, per la Società e per tutti coloro i quali hanno lavorato insieme a noi. Non c’è nulla come le vittorie per dare il massimo e continuare ad avere la voglia di continuare a vincere”.