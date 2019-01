Lazio, Manzini: "Con la Juve grande prova. Gascoigne il più forte di tutti"

© foto di Valeria Bittarelli

A margine dell'allenamento odierno, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il team manager biancoceleste Maurizio Manzini: “La voglia di sacrificarsi che i ragazzi mettono nell’allenamento poi la riversano sul terreno di gioco. La prestazione contro la Juventus è stata positiva, anche se alla fine il risultato non ci ha sorriso. Abbiamo le potenzialità per raggiungere un traguardo prestigioso che valorizzerebbe in pieno il lavoro della squadra e dello staff. Nei confronti con l’Inter ho spesso ritrovato grandi ex giocatori: Candreva e de Vrij sono gli ultimi, ma anche Ruben Sosa in passato. Lo stadio Giuseppe Meazza. Anche Angelo Peruzzi è un grande ex, è stato forse un portiere poco spettacolare ma aveva un grande senso della posizione: difendeva lo specchio come nessun altro estremo difensore. Gascoigne è stato il più forte in assoluto che io abbia visto con indosso i colori della Lazio: nella storia del calcio, dopo Maradona e Pelè, senza voler scomodare Silvio Piola, non credo ci sia stato un altro giocatore all’altezza dell’inglese". Lo riporta LaLazioSiamoNoi.it.