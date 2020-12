Lazio, Marusic al 45': "Entrati come ci ha chiesto Inzaghi. Assist? Devo migliorare il sinistro"

Dopo 45 minuti la Lazio è meritatamente in vantaggio contro il Napoli. Decide un gol di Immobile su assist di Adam Marusic, che all'intervallo è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dal primo minuto siamo entrati come ha detto il mister e abbiamo giocato. Anche il Napoli ha fatto bene, ma noi dobbiamo continuare così".



I cross per Immobile li provate in allenamento?

"Sì, certo, devo migliorare il piede sinistro perché prima giocavo a destra. Mi alleno e oggi ho fatto assist".