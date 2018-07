Lazio, Marusic: "Champions, ci siamo anche noi. Voglio segnare di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della seduta pomeridiana, Adam Marusic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel: "Qui ad Auronzo è tutto molto bello, ci stiamo allenando sempre al 100% due volte al giorno. Sentiamo l’affetto della gente, per noi calciatori questo aspetto è molto importante. Oggi non mi sono allenato per motivi legati alla schiena ma domani sarò pronto per l’allenamento. Siamo tutti carichi in vista della prossima stagione: saremo nuovamente impegnati su tre fronti e vogliamo arrivare fino in fondo. Per la corsa Champions ci siamo anche noi. Obiettivi? Nel mio primo anno ho fatto bene ma cercherò di rendere ancora di più della precedente stagione. Mi piacerebbe segnare di più, nonostante lo scorso anno abbia trovato la rete in alcune partite. Italia? La Serie A mi piace tanto, è un campionato di livello con grandi calciatori, di qualità. Qui c’è molta più tattica rispetto al Belgio. Prima del mio arrivo, mi aspettavo una difficoltà simile nel campionato italiano. Aspetti negativi, invece, per me è difficile trovarne. L’arrivo di Cristiano Ronaldo è molto importante per la Serie A".