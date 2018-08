Lazio, Marusic: "Con Juventus e Napoli è mancato solo il risultato"

© foto di Federico Gaetano

L'esterno della Lazio Adam Marusic ha commentato così a Lazio Style Channel la sconfitta di oggi contro la Juventus: "Non era facile contro una squadra forte come la Juve con tanti giocatori di qualità, anche in panchina. Abbiamo giocato bene ma loro si sono dimostrati per quello che sono. Abbiamo provato a spingere per metterli in difficoltà. Sia con Napoli che Juventus abbiamo giocato bene senza però ottenere il risultato, ora col Frosinone vogliamo solo vincere davanti ai nostri tifosi. Lavoriamo questa settimana al massimo per vincere domenica. Ronaldo? È fortissimo, così come Mandzukic. È difficile giocare contro giocatori di questo livello".