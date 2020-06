Lazio, Marusic di nuovo a sinistra: oggi il primo undici contro undici?

Lo avevamo già raccontato nelle scorse settimane e Inzaghi continua a provare Marusic come quinto a sinistra del suo 3-5-2. Il montenegrino, destro di piede, potrebbe dirottare sulla corsia opposta alla solita per sopperire all'assenza di Lulic (e Lukaku). Jony avrà le sue occasioni, soprattutto quando sulla carta sarà la Lazio a dover fare la partita. Ma a Bergamo - contro una squadra fisica come l'Atalanta - il tecnico biancoceleste avrebbe intenzione di affidarsi ai centimetri di Marusic, con Lazzari titolare nel suo ruolo naturale.

Alla trasferta contro Gomez e Co. mancano undici giorni, ma oggi può già essere un sabato particolare perché sarà la prima volta che Inzaghi testerà la sua Lazio in un undici contro undici a tutto campo. Di fatto, le prime vere prove generali per il campionato. O almeno, è da programma salvo ripensamenti dell'ultima ora. E se Marusic dovesse essere messo lì a sinistra, più che un indizio, sarebbe una prova oggettiva di ciò che potrebbe accadere. Appuntamento dunque alle 10 a Formello per rivedere la vecchia Lazio nella nuova modalità post quarantena.