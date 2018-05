Lazio, Marusic: "Diamo sempre il massimo. Serve sempre sportività"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adam Marusic, esterno della Lazio, ha partecipato all'iniziativa "Lazio nelle Scuole", rispondendo ad alcune domande degli alunni dell'Istituto Asisium e soffermandosi poi ai microfoni di Lazio Style Channel: "Alla base di tutto ci sono le doti naturali e le qualità ma anche e soprattutto il rispetto per l’avversario, per i compagni e per l’arbitro. Il risultato del campo va sempre accettato, bisogna continuare sempre a lavorare per migliorarsi. Sin da bambino il mio sogno era quello di fare il calciatore: quando una cosa la si vuole veramente, questa poi arriva. Quando ero piccolo il mio idolo era Ronaldinho".

"È stata una bellissima giornata, trascorsa in compagnia di piacevoli studenti. Speriamo di tornar presto a vivere un’esperienza simile poiché i ragazzi quest’oggi hanno posto delle bellissime domande alle quali è stato un piacere rispondere. Noi in campo dobbiamo sempre dare il massimo assumendo un atteggiamento agonistico consono al livello delle gare, ma anche quando si perde tra noi calciatori non deve mai mancare della sana sportività”.