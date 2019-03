Lazio, Marusic: "Era importante oggi fare i tre punti"

© foto di Federico Gaetano

Intercettato dai microfoni di Lazio Style Channel, Adam Marusic si è così espresso dopo il largo successo sul Parma: "Sono molto contento per il gol di oggi, abbiamo preso punti ed era molto importante. Dobbiamo giocare sempre come abbiamo fatto nel primo tempo, solo così possiamo vincere le prossime sfide" - si legge su lalaziosiamonoi.it - Ora sto bene fisicamente, avevo questo problema muscolare ma ora mi sento bene, spero di poter continuare a giocare così. Questa partita era importante ed è stato fondamentalmente prendere i tre punti. Ringrazio i tifosi che sono venuti in tanti oggi ed era importante vincere. Quando gioco con Milinkovic vicino sono contento, parliamo la stessa lingua, oggi gli ho chiesto il pallone, lui mi ha servito ed io ho segnato”.