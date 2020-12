Lazio, Marusic: "Il gol all'ultimo minuto del primo tempo ha cambiato tutto"

vedi letture

Si chiude in parità la sfida tra Benevento e Lazio al Ciro Vigorito. Un punto a testa dunque per i fratelli Inzaghi, con i gol di Immobile e Schiattarella a fissare il punteggio sull’1-1. Al termine dell'incontro Marusic ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Radio: "Peccato per questa partita, abbiamo iniziato bene però il gol all'ultimo minuto ha cambiato tutto. Dopo abbiamo giocato bene, creato tante occasione ma non abbiamo fatto gol. Guardiamo avanti alla prossima partita. Dobbiamo cambiare qualcosa, dobbiamo lavorare di più per le prossime due partite. Dobbiamo guardare avanti, la partita di oggi è alle spalle. Oggi Fares non c'era, io mi sento bene fisicamente quest'anno. Ho giocato tante partite è questo è importante, l'anno scorso sono stato spesso male, ora spero di continuare così. Dobbiamo preparare bene le prossime partite, dobbiamo giocarle bene per forza."