Lazio, Marusic lascia il ritiro della Nazionale: non a rischio per l'Empoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adam Marusic abbandona il ritiro del Montenegro e rientra anticipatamente a Roma. Non è al top della forma: già dopo la partita col Napoli aveva lamentato dei problemi alla caviglia che, aggiunti ai fastidi accusati alla schiena negli ultimi giorni, lo hanno costretto a prendere il primo volo per Roma. La trasferta con l’Empoli non è a rischio: in Italia continuerà le cure e il suo rientro in gruppo è previsto per martedì, data in cui torneranno gli altri nazionali. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it