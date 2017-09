Lazio, Marusic: "Lo Stoccarda mi voleva, ma Lotito ha offerto di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adam Marusic, anche ieri decisivo con un assist, ha parlato così ai microfoni di Laatse Nieuws: “Questa estate su di me prima aveva chiesto informazioni lo Stoccarda, poi l’Anderlecht ha parlato con il mio agente. Loro hanno la possibilità di giocare in Champions League, cosa che mi intrigava. La Lazio, però, si è mossa prima ed ha formulato un’offerta più alta. Per crescere mi è sembrato fosse più opportuno approdare in un club italiano, ovviamente faccio affidamento a Jordan Lukaku. Ha giocato nell’Ostenda, è un elemento esplosivo con caratteristiche offensive, ma qui ha imparato ad essere disciplinato tatticamente. Ho imparato molto all’Ostenda, ma qui a Roma è differente. Sono rimasto sorpreso per l’addio di Vanderhaeghe (ex tecnico Ostenda, ndr). L’ho sempre visto come un tecnico che aveva il potenziale per allenare l’Anderlecht. Mi dispiace che si sia dimesso”.