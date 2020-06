Lazio, Marusic non rinnoverà: Lotito punta la plusvalenza targata PSG

Adam Marusic non rinnoverà il contratto con la Lazio e probabilmente a fine stagione saluterà i biancocelesti. Su di lui c'è da tempo il PSG, che forse potrebbe utilizzarlo come carta per avvicinarsi a Milinkovic-Savic, ma questa è una cosa che non interessa a Lotito che potrebbe nel frattempo incassare circa 20 milioni di euro dal suo addio. Una cifra considerevole che permetterebbe al patron biancoceleste di incassare una ricca plusvalenza utile per agevolare un bilancio già sano. Il salto sarebbe totale, anche da un punto di vista contrattuale per lo stesso esterno, che andrebbe ovviamente a guadagnare di più alla corte di Al Khelaifi. A riportarlo è l'edizione romanda del Corriere della Sera.