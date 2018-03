Lazio, Marusic: "Oggi come una finale. Il Benevento gioca bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adam Marusic ha concesso un'intervista a Premium Sport prima della sfida interna della Lazio contro il Benevento: "Oggi è come una finale. Poi ci sarà l'Europa League, giocheremo tutte le partite come se fossero finali, vogliamo finire tra le prime quattro. Il Benevento gioca bene, hanno qualità. Hanno molti giocatori forti, non sarà facile oggi, ma ognuno dovrà dare più del cento percento per centrale la vittoria".