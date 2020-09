Lazio, Marusic: "Recuperiamo le energie, ora sfideremo Atalanta e Inter"

Adam Marusic, centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del match vinto contro il Cagliari: "Sono felice per il gol e per la prova della squadra, ancora di più però per la vittoria su un campo difficile. Giocare a destra o sinistra non mi cambia nulla, l'importante è dare sempre tutto. Abbiamo limitato i loro attacchi, soffrendo poco. La nostra prova è stata perfetta su un campo molto ostico. Adesso recuperiamo le energie perché ci attendono due gare difficili contro Atalanta ed Inter, due squadre che corrono molto. Dovremo prepararci bene"