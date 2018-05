Lazio, Marusic: "Teniamoci questo punto. Ora due finali da vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro l'Atalanta, il giocatore della Lazio Adam Marusic in mixed zone ha detto: "Era una partita difficile contro una squadra che gioca un gran calcio. Hanno segnato nei primi minuti, poi era complicato rimontare ma siamo riusciti a trovare il pari nel primo tempo. Abbiamo avuto anche altre occasioni, però non abbiamo segnato. Era una sfida dura e ci teniamo il punto. Non penso che siamo stanchi, ognuno ha dato il massimo. Dobbiamo continuare a lavorare duramente: abbiamo due finali e dobbiamo vincerle. Siamo davanti all’Inter, la prossima giornata abbiamo il Crotone e poi lo scontro diretto in casa. Lì si decide chi giocherà la Champions l’anno", le sue parole riprese da LaLaziosiamonoi.it.