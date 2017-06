Lazio-Marusic, terminate le visite mediche: a breve la firma sul contratto

Terminate in questo momento le visite mediche di Adam Marusic. Il nuovo acquisto della Lazio si è diretto a Formello e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà ai colori biancocelesti per i prossimi 5 anni. Dopodiché l'esterno farà ritorno in Serbia per ultimare le vacanze. Si aggregherà al resto della squadra a ritiro in corso. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.