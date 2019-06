Lazio, massima fiducia per l'arrivo di Jony. Ma c'è l'insidia Valencia

© foto di Federico Gaetano

La Lazio attende una risposta dal Malaga per Jony. Come riporta Il Messaggero, il club spagnolo nelle prossime ore sarà infatti chiamato a pronunciarsi ufficialmente sull'offerta da sei milioni di euro presentata dai biancocelesti. Lotito e Tare sono fiduciosi, anche perché con l'entourage dell'ala classe '91, nell'ultima stagione in prestito all'Alaves, è già stata trovata da tempo una bozza di accordo.

Insidia Valencia - L'ultimo ostacolo per la chiusura della trattativa resta così il Valencia, molto interessato al calciatore spagnolo e pronto a inserirsi nella trattativa. I pipistrelli non hanno ancora presentato un'offerta, ma potrebbero muoversi con forza con un loro storico alleato di mercato quale il Malaga per provare a beffare la Lazio. Un rischio latente, che non cancella però l'ottimismo di Tare.