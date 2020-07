Lazio-Mayoral, il Real pronto a cederlo. Servono 10/12 milioni di euro

Arrivano aggiornamenti circa l'interesse della Lazio nei confronti di Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid in questa stagione in prestito al Levante. Stando a quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it i Blancos non considerano l'attaccante parte del proprio progetto e sono disposti a cederli, anche in virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2021. Per il cartellino la richiesta si aggirerebbe sui 10-12 milioni di euro.