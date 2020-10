Lazio meno pronta dell'Atalanta: esperienza, fame e alternative le grandi differenze

Per Inzaghi l'1-4 di Lazio-Atalanta è un risultato "che non rispecchia quanto accaduto in campo". E può aver anche ragione perché per quanto fatto è un passivo troppo severo. Soprattutto nella prima mezz'ora e al rientro dagli spogliatoi, la Lazio ha giocato un'ottima partita. "La migliore contro l'Atalanta che abbiamo mai disputato", ha aggiunto anche l'allenatore biancoceleste, che però deve scontrarsi con la realtà. Perché nel calcio, alla fine, conta il punteggio e quello dell'Olimpico pesa come una condanna pesante sulla sua Lazio. Non comprometterà la stagione, è solo la seconda giornata, ma racconta che c'è Gomez e Co. sono più pronti della banda guidata da Immobile. Non più forti, ma più esperti, affamati e con una rosa con più alternative.

L'esperienza è frutto dell'aver affrontato (e superato) le difficoltà della Champions l'anno scorso. Una competizione dura, tosta e che non perdona, ma che al tempo stesso forgia il carattere e l'abitudine a giocare certe partite di una squadra. L'Atalanta ne ha fatto tesoro e - a differenza della Lazio - mercoledì ha saputo capire i momenti della partita, per colpire quando poteva (aiutata anche da alcuni errori difensivi individuali dei biancocelesti) e con un cinismo che ha fatto la differenza. Fame e cattiveria, ciò che non ha avuto la banda Inzaghi, a tratti spocchiosa, troppo sicura di sé e poco lucida. Al contrario dell'anno scorso, quando alla consapevolezza dei propri mezzi abbinava una voglia di vincere che gli ha permesso di arrivare, prima del lockdown, in cima alla classifica.

Infine, un'altra differenza ieri l'hanno fatta i cambi. Perché Gasperini ha potuto mettere dentro De Roon, Romero e Muriel, oltre ai due nuovi acquisti Lammers e Mojica, mentre Inzaghi ha schierato Cataldi, Bastos (che deve essere ceduto), Escalante, Akpa Akpro e Djavan Anderson, che probabilmente non rientrerà nella lista definitiva. Va spiegato però che mercoledì la Lazio aveva (e avrà domenica contro l'Inter) gli uomini contati. Hoedt, Pereira (oggi le visite mediche) e Muriqi, tre nuovi acquisti, non sono ancora a disposizione, mentre Fares non ha potuto giocare le prime due perché non era stato ufficializzato. In più in infermeria ci sono Vavro, Luiz Felipe e Correa, bloccato da un colpo della strega durante il riscaldamento contro l'Atalanta. Sono tutti in dubbio per l'Inter, compreso Radu, uscito anzitempo per un problema muscolare.