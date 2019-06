© foto di tuttoSALERNITANA.com

Potrebbe arrivare dalla Serie B il sostituto di Thomas Strakosha qualora la Lazio decidesse di privarsi del portiere albanese. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com Claudio Lotito potrebbe, infatti, pescare in casa, o per meglio dire nella rosa della Salernitana, altra società di cui è patron, il nuovo portiere. Al centro delle attenzioni c'è, infatti, Alessandro Micai ex del Bari arrivato a in Campania la scorsa estate con contratto quinquennale.