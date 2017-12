Lazio, Miceli: "Felice di avere la fiducia di mister Inzaghi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessio Miceli, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare del suo esordio in Prima Squadra dopo la sfida giocata con la formazione Primavera quest'oggi: "Sono molto contento, come del resto anche per il gol di oggi: ho svolto un solo allenamento dopo la trasferta di Waregem e non ero al meglio fisicamente. La squadra quest’oggi voleva vincere, ma questo pareggio è comunque buono essendo arrivato contro una squadra molto forte come l’Inter. Devo ringraziare mister Inzaghi per la fiducia, i miei compagni di squadra e lo staff: tutti i consigli del gruppo sono stati fondamentali per un esordio in terra europea che è stato speciale per me. L’esperienza da difensore centrale mi è servita molto e si è visto, in particolare, nella chiusura che ho portato a termine con il Vitesse. Posso ricoprire ogni ruolo ed ho sempre dato il massimo in carriera: ciò mi permette di sopperire ad ogni esigenza della squadra”.