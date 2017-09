Lazio-Milan alle 16: il comunicato e le motivazioni della Lega

© foto di Federico Gaetano

Lazio-Milan si giocherà alle 16. E' arrivata infatti il comunicato ufficiale della Lega di Serie A con le motivazioni della scelta di posticipare la gara che inizialmente si era pensato di rinviare a causa delle piogge che hanno colpito Roma: "La Lega Serie A, sentita la Protezione Civile Comunale e la Questura di Roma, che non ha rappresentato particolari criticità di ordine pubblico in relazione alla disputa della gara odierna, ha disposto che la gara Lazio-Milan della 3ª giornata di Campionato abbia inizio alle ore 16, anziché alle 15, per favorire un più regolare afflusso degli spettatori allo stadio".