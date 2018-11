Lazio-Milan è anche Luis Alberto contro Suso. Gli strani destini (paralleli)

© foto di Federico Gaetano

Analizzando la sfida tra Lazio e Milan, La Gazzetta dello Sport sottolinea anche il duello a distanza tra gli spagnoli Luis Alberto e Suso, i due talenti di Cadice che - si legge - hanno avuto destini paralleli tra club e nazionale. Proprio nell’estate in cui il Milan prelevava Suso da Liverpool, infatti, ad Anfield compariva Luis. Come fili che non s’intrecciano mai, l’unica presenza del laziale nell’Under 21 spagnola arrivò durante una partita in cui Suso aveva appena lasciato il campo. E Lopetegui li fece debuttare in nazionale maggiore a 3 giorni di distanza, senza poi portarli in Russia. Se il milanista è rimasto aggrappato alla Roja, Luis Alberto l’ha persa di vista: la strada per tornarci, chissà, passa anche dallo scontro diretto dell’Olimpico.