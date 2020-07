Lazio, Milinkovic dovrebbe recuperare per domani: la distorsione alla caviglia non preoccupa

vedi letture

Le condizioni fisiche di Sergej Milinkovic-Savic non fanno dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi, ma secondo quanto riportato da Sky Sport la piccola distorsione alla caviglia riportata dal serbo durante la gara con il Milan non dovrebbe metterlo in dubbio per domani, quando i biancocelesti torneranno in campo contro il Lecce.