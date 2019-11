Lazio, Milinkovic e il gol in finale di C. Italia: "Non lo dimenticherò mai"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ha parlato ai media ufficiali del club biancoceleste tornando sul gol all'Atalanta in finale di Coppa Italia: "Ho fatto quel salto, quel colpo di testa. Poi ho iniziato a correre. Penso che se la Curva Nord fosse stata aperta sarei arrivato fino a Ponte Milvio, non mi sarei mai fermato".

Il numero 21 ha poi parlato delle sue condizioni fisiche prima della stessa finale di Coppa Italia: "Mi sono fatto male a Milano, ma volevo esserci, almeno in panchina. Volevo sentire l'atmosfera creata dai tifosi. Il primo tempo è terminato solo 0-0, poi il mister mi ha detto di andare a riscaldarmi, e dentro di me pensavo: “Forse entro!”. Dovevo fare di tutto per aiutare i ragazzi e vincere, ci sono riuscito grazie a quel gol che non dimenticherò mai. Poi il Correa ha chiuso la partita permettendoci di andare a casa tranquilli con la coppa".