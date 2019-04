Lazio, Milinkovic: "Giocare avanti mi piace di più perché posso segnare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio e match winner nella vittoria contro l'Inter, ha parlato al termine del match a Lazio Style Radio: "Sicuramente segnare subito ha aiutato tanto, loro avevano l’obiettivo di vincere e noi con quella rete abbiamo tranquillizzato la partita. Nel secondo tempo forse ci siamo abbassati troppo, ma a volte le partite si vincono anche così. Esultanza davanti alla telecamera? Ho fatto gli auguri a mia madre che oggi compie 50 anni. Come ho visto il pallone arrivare mi sono detto che dovevo fare il massimo per segnare. Mi sono detto: ''Questa la devo spedire in rete'. Queste partite contro le big gioco un po’ più dietro, perché è importante difendere la porta. Poi abbiamo ottimi giocatori davanti e a segnare ci pensano loro, contro quelle più piccole poi ho la forza di andare un po’ più avanti. Posizione in campo? Dipende da chi gioca, quando c'è Luis Alberto gioco un po’ più indietro, quando gioca Parolo posso andare un po’ più avanti. Certo giocare in avanti mi piace di più perché posso anche segnare. Intesa in campo? Ci conosciamo bene tutti quanti, giochiamo da anni insieme. Quest'anno è arrivato Correa ma ha capito subito cosa doveva fare e giochiamo bene". A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.