Lazio, Milinkovic mette nel mirino l'Atalanta: la sua miglior vittima in Italia

"Milinkovic sta alla grande, l'ho visto stamattina (venerdì, ndr). Ce la farà per il rientro in campionato". Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, ha voluto rassicurare tutti venerdì scorso, smentendo quelle notizie secondo le quali il gigante serbo sarebbe in dubbio per la gara contro l'Atalanta (il 24 giugno a Bergamo). La distorsione al ginocchio rimediata nell'allenamento di mercoledì lo terrà fuori sicuramente fino a metà della prossima settimana, poi, in base ai controlli a cui si sottoporrà, lo staff stilerà un piano per il rientro. Senza rischiare e forzare, onde evitare così ricadute. Inzaghi dunque è convinto che avrà a disposizione Milinkovic per la gara contro la Dea di Gasperini, che è la miglior vittima del serbo in Italia con 4 gol in 7 incontri. L'ultimo, pesantissimo, il 15 maggio del 2019 nella finale di Coppa Italia: un colpo di testa su angolo di Leiva a sbloccare il parziale di 0-0 (poi finirà 0-2). All'attivo, oltre a un centro in casa nel gennaio 2017, ha anche una doppietta realizzata a Bergamo nel dicembre dello stesso, in un match finito con un pirotecnico 3-3.