Sergej Milinkovic-Savic, dal Gran Galà del Calcio, ha parlato della sua stagione soffermandosi anche sulle tante voci di mercato che lo riguardano: "La squadra in ritiro? E' giusto, è una scelta della società. Staremo un po' insieme, parleremo e proveremo a vincere contro la Sampdoria. Il mercato in estate? Non era una situazione semplice, ogni giorno usciva un nome nuovo. Ma io ho sempre saputo di essere un giocatore della Lazio. Ho rinnovato e sono qua, voglio solo far bene e guardare avanti. La mia valutazione? Ne parla la gente, io penso al campo. A me non interessano i discorsi sulla mia valutazione. La mia stagione? Non sono contento, posso fare meglio e devo migliorare, soprattutto mentalmente. Io cerco di allenarmi bene e guardare avanti, sono qua, ho rinnovato per 5 anni e sono felice. Ora penso solo a lavorare".