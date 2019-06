© foto di Federico Gaetano

Sergej Milinkovic-Savic a un passo dal Paris Saint-Germain. Secondo il portale serbo Blic Sport, infatti, il club francese avrebbe alzato l'offerta alla Lazio, portandola a 80 milioni di euro.

Trattativa in fase di definizione: in Serbia sono estremamente ottimisti sulla fumata bianca. Milinkovic-Savic lascerebbe la Serie A dopo 4 anni: anche se si era parlato in tempi recenti di un accordo con la Juve, l'affondo del PSG avrebbe sbaragliato la concorrenza, dei bianconeri e non solo.