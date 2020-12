Lazio, Milinkovic-Savic al 45': "Entrati in campo come se fosse una gara di Champions"

Autore di un gran gol su punizione, il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'intervallo del match contro lo Spezia: "Non sono uno specialista. L'importante è allenarmi ogni giorno poi in partiti se mi trovo darò il massimo per far gol. Oggi è entrata, speriamo anche le prossime".

Giocate con la mentalità giusta.

"Dopo la brutta giornata contro l'Udinese oggi siamo entrati bene con la mentalità come se fosse una partita di Champions e per quello siamo due gol avanti".