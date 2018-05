Lazio, Milinkovic-Savic allo United? L'agente smentisce: "Nessun accordo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La bomba lanciata dal Sun riguardo al presunto accordo tra il Manchester United e Sergej Milinkovic-Savic aveva preoccupato non poco nelle ultime ore la piazza laziale. Ma a smentire questa possibilità, almeno per il momento, ci ha pensato l'agente del centrocampista Mateja Kezman, intervistato da lalaziosiamonoi: "La Lazio ha tre finali da affrontare, nessuno ha parlato di trattative in questo momento. I biancocelesti hanno la possibilità di ottenere il miglior risultato degli ultimi anni qualificandosi in Champions League. E’ normale che ci sia per Sergej un interesse da parte di alcune grandissime società. Ma - spiega Kezman – non c’è nessun accordo con alcun club".