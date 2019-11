© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic, parlando dal ritiro della propria Nazionale, è tornato ad analizzare il suo momento con la maglia della Lazio, prima di concentrarsi esclusivamente sulla Serbia: "Abbiamo iniziato a giocare bene, ottenendo quattro vittorie consecutive in campionato. I risultati non sono arrivati in Europa League, ma ora è il momento di pensare alla Serie A dove l'obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro. L'obiettivo è sempre questo, negli ultimi anni l'abbiamo fallito, ma in questa stagione abbiamo la qualità per centrarlo. Immobile? Ciro è uno dei migliori attaccanti in Italia e lo dimostra sempre. Spero che faccia sempre più gol e assist", le parole raccolte da Sport Klub.