Lazio, Milinkovic-Savic aspetta ancora ma Yazici rischia di sfumare

Sergej Milinkovic-Savic aspetta la proposta del Manchester United, con Lotito che ieri ha avvisato i Red Devils a proposito dell'offerta che dovranno recapitare per acquistare il serbo. Adesso però, il rischio per la Lazio è che il sostituto designato, ovvero Yazici sfumi sotto il naso di Tare. Il Lille è pronto a incontrare il Trabzonspor per chiudere e i biancocelesti non possono altro che stare a osservare in attesa di novità dalla Premier. Per questo potrebbe tornare in auge il nome del gioiellino del Salisburgo Szoboszlai, 18enne che il ds laziale segue da diverso tempo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.