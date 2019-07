© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic è atteso mercoledì alle visite mediche con la Lazio. In programma c'è un incontro tra il suo agente e la dirigenza per capire il futuro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che spiega come il Paris Saint Germain non sia ancora uscito allo scoperto, mentre la Juve è defilata.