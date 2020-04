Lazio, Milinkovic-Savic col futuro in bilico: adesso Tare pensa a De Paul

vedi letture

La Lazio pensa a Rodrigo De Paul come potenziale sostituto di Milinkovic-Savic nel caso in cui il serbo dovesse decidere di accettare la corte di un top club europeo. Sulle tracce del sergente ci sono Manchester United, PSG e Real Madrid e, anche se i biancocelesti non lo considerano cedibile, con una maxi offerta, l'addio potrebbe concretizzarsi. Per questo i fari di Tare sono puntati sul centrocampista dell'Udinese, valutato dai friulani 40 milioni ma che potrebbe partire anche per una cifra inferiore anche a causa della flessione dei prezzi dovuta al Coronavirus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.