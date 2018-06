Lazio, Milinkovic-Savic: "Dopo il Mondiale deciderò dove continuare"

© foto di Federico Gaetano

Dal ritiro della Serbia, Sergej Milinkovic-Savic ha parlato così del proprio futuro, sempre molto chiacchierato: "Cerco di rimanere concentrato. Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me. Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato. Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia carriera", sottolinea LaLazioSiamoNoi.it.