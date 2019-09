© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic a breve metterà la firma sul rinnovo di contratto fino al 2024 con la Lazio. Il centrocampista serbo, che non ha ancora segnato né messo a disposizione assist dall'inizio del campionato, ha un accordo che prevede bonus molto importanti in caso di marcature e assistenze e, anche in questo, spera Simone Inzaghi, che attende di avere il miglior Milinkovic anche in zona gol. A riportarlo è Il Messaggero.