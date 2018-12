© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, tornato al gol dopo ben 90 giorni, ha parlato così a Lazio Style Channel dopo la vittoria di ieri col Cagliari: "Il gol mi mancava davvero tanto. Ho lavorato giorno dopo giorno per tornare a segnare, spero di restare in area e farne tanti altri ora. Abbiamo cambiato modulo e forse dipende anche da quello. Col Cagliari abbiamo giocato bene e realizzato tante reti. Il ruolo mi è piaciuto visto che ho segnato (ride, ndr), ma dipende tutto dal mister. Noi siamo tutti pronti per giocare, poi è lui che decide".