Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Zurnal.rs circa la sua posizione. "Il mio ruolo in campo viene frainteso. È vero che con la Lazio arrivo spesso al gol, ma farlo non rientra esattamente nelle mie responsabilità. Naturalmente quando posso cerco di sfruttare ogni occasione, ma lo scopo principale di chi riveste il mio ruolo non è fare gol. Non ho molte occasioni di giocare con la Serbia, ecco perché ogni partita significa molto per me e cerco di fare del mio meglio".