Lazio, Milinkovic-Savic: "La cosa più bella è vedere lo stadio così pieno"

Le sue parole a Premium

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, dopo la vittoria contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo vinto la prima partita molto importante per noi, speriamo di vincere le altre e arrivare in Champions League. Sappiamo che adesso arriverà il caldo, ma noi daremo il massimo ogni partita. Inter o Roma? Non so chi temo di più, l'importante è che in Champions ci andremo noi. La cosa bella è uscire per il riscaldamento e vedere lo stadio così pieno".