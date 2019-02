Lazio, Milinkovic-Savic: "Meno recupero delle altre ma siamo pronti"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ad un'ora dal fischio d'inizio di Lazio-Empoli: “Avremo meno recupero rispetto alle altre squadre ma sia pronti per questa partita. Vincere sarebbe importante per noi. So gestire bene la pressione, mancheranno due elementi importanti ma in rosa abbiamo grandi giocatori. Per me il ruolo è indifferente, l’importante è fare il bene della squadra. Quest’anno agisco un po’ più dietro ma in attacco ci sono tanti compagni capaci di fare gol”.