Lazio, Milinkovic-Savic non ha fretta ma aspetta l'offerta della svolta

© foto di Federico Gaetano

Sergej Milinkovic-Savic attende l'offerta che potrebbe dare la svolta alla propria carriera ma senza ansie o mal di pancia. La Lazio gli ha già proposto un rinnovo fino al 2024 a 3 milioni di euro più bonus e lui non ha intenzione di forzare la mano in chiave cessione. Anche perché il piano di Lotito è comunque quello di venderlo a non meno di 120 milioni di euro senza formule intermedie (prestito oneroso per intendersi) e dunque impuntarsi potrebbe essere controproducente. La Juventus resta interessata, ma senza una grande cessione (vedi Pjanic), Marotta non prenderebbe in considerazione un'altra operazione superiore ai 100 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.